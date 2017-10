Jetzt zählt‘s: Landtagswahl in der Grafschaft im Überblick

Nordhorn/Schüttorf. Mit Blick auf die Landtagswahl am Sonntag bittet Landrat Friedrich Kethorn alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger in der Grafschaft Bentheim, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. „Die Landtagswahlen sind für die Menschen in Niedersachsen und damit auch des Landkreises Grafschaft Bentheim ebenso bedeutsam wie die gerade erst vergangene Bundestagswahl“, betont Kethorn. Auf landespolitischer Ebene würden die Weichen gestellt für so wichtige Themen wie Bildung, Gesundheitswesen oder auch Innere Sicherheit.

Als „ein Fest der Demokratie“ bezeichnet Landrat Kethorn die Möglichkeit, zur Wahlurne gehen zu können. „Bei allem Verständnis für die sichtbaren Unzulänglichkeiten auch unseres Gemeinwesens sollten wir uns dennoch immer daran erinnern, dass sich die Demokratie als die beste aller Staatsformen bewährt hat. Jeder Einzelne entscheidet durch seine Stimme selbst, in welche Hände er die Regierungsverantwortung legen will,“ so der Appell des Landrates. Losgelöst von allen parteipolitischen Sympathien oder Vorbehalten bittet der Landrat deshalb alle Bürgerinnen und Bürger: „Gehen Sie am Sonntag zur Wahl!“

Zwei Wahlkreise

Erneut ist die Grafschaft Bentheim bei der Landtagswahl gespalten. Der Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“ umfasst nahezu den gesamten Landkreis mit den Städten und (Samt-)Gemeinden Nordhorn, Bad Bentheim, Wietmarschen, Neuenhaus, Uelsen und Emlichheim. Rund 82.700 Frauen und Männer dürfen in diesem Wahlkreis ihre Stimme abgeben. Knapp 5900 sind sogenannte Erstwähler. Sie haben innerhalb der vergangenen Legislaturperiode das Mindestalter von 18 Jahren zur Teilnahme an der Landtagswahl erreicht.

Die Samtgemeinde Schüttorf gehört zusammen mit den Städten und Gemeinden Lingen, Emsbüren, Salzbergen, Freren und Spelle zum Wahlkreis 80 „Südliches Emsland“. Dieser Wahlkreis hat knapp 84.800 Wahlberechtigte. Beide Wahlkreise sind also annähernd gleich groß und in beiden Wahlkreisen stehen dieselben Parteien auf dem Stimmzettel. In jedem Wahlkreis gibt es dennoch eigene Stimmzettel.

Reihenfolge nach Stärke

Die Reihenfolge der Parteien (Zweitstimmen) richtet sich nach ihrer Stärke bei der vorangegangenen Wahl. Ganz oben stehen sowohl im Wahlkreis 79 als auch im Wahlkreis 80 CDU und SPD, die sich nach den Ergebnissen der jüngsten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern.

Danach folgen die potenziellen Koalitionspartner „Grüne“ und FDP sowie „Die Linke“, die es bei der Landtagswahl im Januar 2013 jedoch nicht ins Parlament geschafft hatte. Auch die AfD, die auf dem Stimmzettel auf Platz sechs folgt, war an der Fünfprozenthürde gescheitert.

Unter „Sonstige“ werden häufig die „kleinen Parteien“ genannt, deren Ergebnisse sich bei drei oder weniger Prozent bewegen. Auf dem Stimmzettel für Wahlkreis 79 und 80 haben sie einen Namen. Dazu zählen das „Bündnis Grundeinkommen“ (BGE), die „Deutsche Mitte“ (DM), die „Freien Wähler Niedersachsen“, die „Liberal-Konservativen Reformer“ (LKR), die „Ökologisch-Demokratische Partei“ (ÖDP), die „Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative“ (Die Partei), die „Partei für Umwelt/Tierschutz“ (Tierschutzpartei), die „Piratenpartei“ (Piraten) und die „Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer“ (V-Partei).

Die Kandidaten

Unterschiedlich auf den Wahlzetteln der beiden Wahlkreise ist die Anzahl der Direktkandidaten, die mit der Erststimme gewählt werden können. Weder im Wahlkreis „Südliches Emsland“ noch im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ sind Frauen als Kandidatinnen auf den Stimmzetteln zu finden. Das sieht in den Nachbarwahlkreisen 82 (Meppen) und 82 (Papenburg) anders aus. Im Bereich Papenburg kandidiert mit Marion Terhalle eine Frau für die FDP. CDU, SPD, Grüne und Die Linke haben auch hier Männer als Direktkandidaten aufgestellt. Im Wahlkreis Meppen hat die SPD mit Andrea Kötter und die Grünen mit Martina Markus jeweils eine Frau als Direktkandidatin aufgestellt.

Im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ hingegen gibt es bei „Bündnis 90/Die Grünen“ keinen Direktkandidaten. Die CDU hat erneut Reinhold Hilbers aus Lohne aufgestellt, die SPD hält dem Gerd Will aus Nordhorn entgegen. Für die FDP kandidiert der Nordhorner Thomas Brüninghoff und für „Die Linke“ Peter Schulz-Oberschelp aus Bad Bentheim.

Im Wahlkreis Lingen stehen folgende Direktkandidaten auf dem Wahlzettel, der auch für die Samtgemeinde Schüttorf gilt: Christian Fühner aus Lingen für die CDU, Christian Otten aus Salzbergen für die SPD, Michael Fuest aus Lingen für die Grünen, Heinz Georg von Wensiersky aus Bad Bentheim für „Die Linke“ und Wendelin Wintering aus Freren für die AfD.

Die Wahl

Die Wahllokale sind auf den jeweiligen Wahlbenachrichtigungen vermerkt. Wer seine Wahlbenachrichtigung nicht wiederfindet, sein Wahllokal aber kennt, kann im Wahllokal unter Vorlage seines Personalausweises seine Stimme abgeben – vorausgesetzt, er oder sie ist im Wählerverzeichnis aufgeführt. Die Wahllokale sind am kommenden Sonntag ab 8 Uhr durchgehend bis 18 Uhr geöffnet.

Jeder Wähler hat zwei Stimmen: eine Erststimme, mit der er einen Direktkandidaten wählt und eine Zweitstimme für eine der aufgezählten Parteien. Das muss nicht die Partei sein, der der gewählte Kandidat angehört.

Wahlergebnisse

Auf GN-Online berichtet die Redaktion am Wahltag und insbesondere natürlich am Abend ständig aktuell. Am Montag erscheinen dann zehn Sonderseiten mit Berichten, Ergebnissen, Stimmen und Analysen in der Tageszeitung und im E-Paper.

Wenn die Wahllokale am Sonntag um 18 Uhr schließen, öffnet das Kreishaus an der van-Delden-Straße in Nordhorn seine Türen und lädt ein zur großen Wahlpräsentation. Moderiert von Inga Graber (Ems-Vechte-Welle), wird ein Blick auf die Ergebnisse in den einzelnen Städten und Gemeinden geworfen. Ab etwa 20 Uhr kommt es dann zur „Elefantenrunde“. Dort stehen die Direktkandidaten der Parteien für den Wahlkreis 79 der Moderatorin mit ihren Einschätzungen Rede und Antwort.

Ergebnisse aus dem Wahlkreis 80, zu dem auch die Samtgemeinde Schüttorf gehört, veröffentlicht der zuständige Landkreis Emsland auf der Seite Wahlen-im-Emsland.de.

Alle Berichte zur Landtagswahl hier im Überblick auf GN-Online.