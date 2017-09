Empfehlung - Jetzt gilt‘s: Bundestagswahl in der Grafschaft im Überblick

Nordhorn/Meppen. Mit Blick auf die Wahl zum Deutschen Bundestag am Sonntag hat der Grafschafter Landrat Friedrich Kethorn alle wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger im Landkreis aufgerufen, von ihrem Wahlrecht auch Gebrauch zu machen. „Bei jeder Stimmabgabe“, betont Kethorn, „sollten wir uns vergegenwärtigen, dass das Bürgerrecht auf allgemeine, gleiche und geheime Wahlen alles andere als selbstverständlich ist. Schon ein Blick in die Tagesnachrichten zeigt, dass nach wie vor in weiten Teilen der Welt Menschen diese Form der Mitgestaltung ihrer Lebensverhältnisse versperrt ist.“ Kethorn weiter: „Bei allem Verständnis für die sichtbaren Unzulänglichkeiten auch unseres Gemeinwesens sollten wir uns dennoch immer daran erinnern, dass sich die Demokratie als die beste aller Staatsformen bewährt hat.“ Losgelöst von allen parteipolitischen Sympathien oder Vorbehalten bittet der Landrat deshalb alle Bürgerinnen und Bürger: „Gehen Sie am Sonntag zur Wahl!“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/jetzt-gilts-bundestagswahl-in-der-grafschaft-im-ueberblick-207933.html