Jetzt für Verkehrserzieher Edgar Eden stimmen

gam Nordhorn. Der Polizeioberkommissar Edgar Eden wurde für den Deutschen Engagement Preis nominiert. „Verkehrssicherheit liegt Polizeioberkommissar Edgar Eden beruflich sehr am Herzen und auch privat in der Familie und in der Freizeit ist es ein wichtiges Thema für ihn“, heißt es in der Kurzbeschreibung auf der Webseite des Preises. Nachdem Eden bereits mit dem Innovationspreis „Der Rote Ritter“ für seine Verdienste in der Verkehrsunfallprävention ausgezeichnet wurde, wurde er nun für den nächsten Preis nominiert.

Mit der Auszeichnung werden herausragend engagierte Personen, Projekte, Initiativen, Organisationen sowie Verwaltungen und Unternehmen geehrt. Online wird darüber abgestimmt, wer den Preis gewinnt. Wer für Eden abstimmen möchte, kann dies hier tun. Abgestimmt werden kann bis zum 20. Oktober.