Jens Spahn eröffnet Gesundheitskongress in Nordhorn

Zehn Millionen Euro fließen in Grafschaft Bentheim und Emsland für ein regionales Pflegekompetenzzentrum („Reko“). Am 1. Oktober eröffnet Bundesgesundheitsminister Jens Spahn das Projekt auf einem länderübergreifenden Gesundheitsgipfel in Nordhorn.