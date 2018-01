Jeder Beschäftigte im Landkreis erwirtschaftet 61.138 Euro

Die Arbeitsproduktivität in Deutschland steigt weiter an, auch in der Grafschaft. Zuletzt stieg die erwirtschaftete Arbeitsleistung jedes Beschäftigten im Landkreis auf 61.138 Euro. Das ist aber weniger als im Bundes- und Landesdurchschnitt.