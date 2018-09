Empfehlung - Je weniger neue Chefs, desto weniger Chancen auf neue Jobs

Nordhorn Ist aber nichts so: Bezogen auf die Gewerbeanmeldungen hatte der Landkreis Grafschaft Bentheim bis Ende 2017 rund 75 Firmengründer und -gründerinnen je 10.000 Einwohner. Das ist Platz 214 in der Gründerbundesliga unter 403 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen. Rechnen wir in Punkten, dann hatte der Spitzenreiter Offenbach am Main 174 Punkte (Vorjahr: 183 Punkte) und das neue Schlusslicht Kreis Altenburger Land rund 38.(...)