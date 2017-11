Empfehlung - „Jamaika“ scheitert: So reagieren Grafschafter Politiker

Nordhorn. „Fast aus dem Bett gefallen“, ist der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Albert Stegemann, als er am Montagmorgen vom Scheitern der Jamaika-Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Bundesregierung in Berlin gehört hat. Noch am Sonntag habe er geglaubt, „es wird noch was.“ Daher sei er, was die FDP und ihr Ausscheren angeht, „angefasst“. Dieser Tag werde „in die Geschichte eingehen“ als ein Beispiel dafür, dass „persönliche Eitelkeiten und parteipolitisches Taktieren“ mehr zählen als die „Verantwortung für eine stabile Regierung“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/jamaika-scheitert-so-reagieren-grafschafter-politiker-215350.html