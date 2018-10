Jahrbuch 2019: Grafschafter Heimatthemen auf 312 Seiten

Nordhorn „Wie in jedem Jahr widmet sich die Ausgabe des Jahrbuches des Heimatvereins mit einer interessanten, ausgewogenen Mischung wissenschaftlicher und heimatkundlicher Themen dem Leser. Zum Blättern, Schmökern und Forschen bietet das Jahrbuch einem breiten Publikum Lesestoff in einem zeitgemäßen Buchdesign mit farbiger Aufmachung“, schreiben Vereinsvorsitzender Josef Brüggemann und Redaktionsleiter Steffen Burkert in ihrem gemeinsamen Vorwort.

Finanziell unterstützt wird der Heimatverein bei der Produktion seines Jahrbuches erneut durch die Grafschafter Sparkassenstiftung, die für das Buchprojekt 8000 Euro zur Verfügung stellt. „Der Heimatverein schafft es immer wieder, einen gekonnten Querschnitt aus den unterschiedlichsten Bereichen unserer Grafschaft für die interessierten Leser zu schaffen und damit auch späteren Generationen zu erhalten“, betonte Norbert Jörgens, Vorstandsvorsitzender der Grafschafter Sparkassenstiftung, bei der Übergabe der Spende am Dienstag in der Bad Bentheimer Druckerei Hellendoorn, wo der Band gedruckt wird. Für die Gestaltung war die Nordhorner Werbeagentur Bartsch & Frauenheim verantwortlich.

Auf 312 Seiten hat die durchweg ehrenamtlich tätige Redaktion rund 40 Beträge aus den Bereichen Natur, Biografien, Geschichte und Zeitgeschehen sowie Heimatkunde und Grafschafter Platt zusammengestellt.

Biologen und Naturschützer befassen sich in ihren Beiträgen unter anderem mit der Rückkehr des Laubfrosches, der künstlichen Uferschwalbenwand in Schüttorf, Pflanzen am Geologischen Park Gildehaus und der Mauerflora in der Obergrafschaft.

Biografische Abhandlungen erinnern unter anderem an die Amerikareise des Bentheimers Eduard Cordes, an die Blutegel-Zucht des Apothekers Hermann Bernhard Drees, die jüdischen Familien Sueskind, Wertheim und Löwenstein in Schüttorf und den „Zar von Wilsum“, Berend Klasink. Außerdem geht es um ein Schülerprojekt zum Gedenken an Berend Gertsen in Emlichheim und um Interviews mit dem früheren Grafschafter Oberkreisdirektor Dr. Günther Terwey.

Der umfangreiche geschichtliche Teil des Jahrbuches bietet wieder ein Themenspektrum von der Archäologie bis zur aktuellen Zeitgeschichte. Neue Ausgrabungen in Laar und Uelsen sowie Erkenntnisse zum mittelalterlichen Turmhügel von Georgsdorf sind ebenso Thema wie Beiträge zur lokalen Wirtschaftsgeschichte des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, Berichte aus den beiden Weltkriegen, ein Rückblick auf das Reformationsjubiläum vor 100 Jahren oder auch ein rechtsgeschichtlicher Blick auf den Film „Die Sünderin“ mit Hildegard Knef und den Umgang von Behörden und Gerichten mit diesem umstrittenen Kinofilm.

Erhältlich ist das 312 Seiten umfassende, durchgehend farbige Buch zum Preis von 24 Euro im Buchhandel (ISBN 978-3-9818211-4-7). Mitglieder des Heimatvereins erhalten das Jahrbuch ab Mitte November in der Geschäftsstelle (im Gebäude des Kreis- und Kommunalarchivs, NINO-Allee 2). Bei Nichtabholung wird es entgeltlich mit der Post ins Haus geliefert.