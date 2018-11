Empfehlung - Iwona Hasiak ist Polenvermittlerin bei Arbeitsagentur

Nordhorn Inzwischen gibt es in der Grafschaft mehr sozialversicherungspflichtig beschäftigte Polen (1289, Stand März 2018) als Niederländer (1202), zählt die Arbeitsagentur in Nordhorn. „Das ist ein Trend, den wir seit einigen Jahren beobachten“, berichtet Johannes Osseforth. Die Jobsuche in Polen gestaltet sich schwierig, die Verdienste sind gering. Daher zieht es viele Arbeitssuchende über die Landesgrenze. Sie arbeiten als Lager- oder Produktionshelfer, auch durch Arbeitnehmerüberlassung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/iwona-hasiak-ist-polenvermittlerin-bei-arbeitsagentur-267495.html