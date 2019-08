Empfehlung - ISDN-Einstellung: Landkreis nennt Situation „inakzeptabel“

Nordhorn Die Telekom ersetzt sukzessive alte ISDN-Anschlüsse durch neue IP-Technik und kann dadurch vielen Kunden in ländlichen Gegenden nicht die gleiche Leistung bieten wie zuvor. Zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe und Haushalte in der Grafschaft Bentheim stellt das vor Probleme: Sie behalten eine einzige Telefonnummer und verlieren mit der ISDN-Einstellung zusätzliche Rufnummern für geteilte Haushalte, geschäftliche Kommunikation, betriebliche Alarm- und Lüftungstechnik, den Hausnotruf für Pflegebedürftige oder ein Faxgerät. Darauf sind viele Betroffene aufgrund der schlechten Internetversorgung jedoch dringend angewiesen. Nach GN-Berichten haben sich mittlerweile über 50 betroffene Telekom-Kunden an unsere Redaktion gewandt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/isdn-einstellung-landkreis-nennt-situation-inakzeptabel-313052.html