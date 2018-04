Empfehlung - IPG fordert: Müll-Desaster schonungslos aufarbeiten

Nordhorn. Bis zu 2,7 Millionen Euro Mehrkosten hätten beim benötigten Ausbau der Mülldeponie Wilsum entstehen können, wo eine Fläche in mehreren Lagen zum Erdreich abgedeckt werden muss. Was nach Routinearbeit klingt, hat zu einer Kostenexplosion geführt, die der Landkreis mit einem Vergleich abfedert: Zusätzlich 750.000 Euro werden an die beauftragte Firma bezahlt, die ursprünglich vom Landkreis verlangt hatte, zwei Millionen Euro nachzuschießen– ein Umgang mit Steuergeldern, der vor allem die SPD-Fraktion im Kreistag auf die Palme brachte.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ipg-fordert-muell-desaster-schonungslos-aufarbeiten-231787.html