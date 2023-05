IPG: Eissporthalle nicht vorschnell abreißen

Die Initiative Pro Grafschaft (IPG) spricht sich dafür aus, die Eissporthalle in Nordhorn nicht „vorschnell“ abzureißen. Vom Bürgerentscheid, bei dem sich die deutliche Mehrheit der Abstimmenden gegen den Neubau einer Eishalle in Nordhorn ausgesprochen hatte, bis zum vom Landrat angesprochenen Abriss zum Jahresende 2023 seien es dann nur 238 Tage.

„Die Grafschafter Bevölkerung hat sich mehrheitlich dafür entschieden, keinen Neubau zu errichten. Einen solchen demokratischen Beschluss muss man akzeptieren, auch wenn man

anders gestimmt hat“, heißt es in einer Pressemitteilung der IPG. „Auf dem Stimmzettel stand aber nichts von sofortigem Abriss.“

Verwaltung und Politik seien nun gefordert, schnell, konstruktiv und konkret zu handeln. „Die Grafschafter Bevölkerung und der Grafschafter Sport sind beim weiteren Vorgehen mitzunehmen“, betont die IPG. „Ein Verdacht auf Mauscheln, Verzögern und Hinter-der-Tür-Politik darf gar nicht erst aufkommen.“

Die IPG fordert, dass die Eissporthalle so lange stehen bleiben muss, bis ein „ausführungsreifes, mit der Bevölkerung und den Sportvereinen abgestimmtes und genehmigtes Konzept“ vorliegt, was auf dem Gelände im Sportpark passieren soll. Hierbei solle die vorhandene Halle in die Planung einbezogen werden. „Hier können dann Fachleute mit der vorhandenen Baustruktur arbeiten und das wirtschaftlichste und ökonomisch sinnvollste Angebot für eine

Neunutzung herausarbeiten“, schlagen die Lokalpolitiker vor. „Wenn die Bestandsverwendung nach Meinung der Investoren nicht sinnvoll erscheint und in dessen Konzept ein Abriss die wirtschaftlichere Alternative ist, dann ist auch das eine Lösung.“

Der Abriss obliege dann aber dem Generalunternehmer im Zuge des Neubaus einer „wie auch immer genutzten“ Sportanlage oder Mehrzweckhalle.