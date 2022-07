© Susanne Menzel

Die Auswirkungen des Ausbruchs der Afrikanischen Schweinepest in Emsbüren zeigen sich auch im Landkreis Grafschaft Bentheim. Großflächig wurden jetzt Warnhinweise angebracht und - wie hier am Immenweg - auch Sperrungen vorgenommen. In Schüttorf machen sieben bis acht Informationstafeln auf die Afrikanische Schweinepest aufmerksam. Foto: Menzel