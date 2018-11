Empfehlung - In Klausheide: Ali verwirklicht seinen Traum vom Fliegen

Nordhorn/Lingen Nahezu jedes Wochenende verbringt Alijan Noori am Flugplatz Nordhorn-Lingen. Sein Herz schlägt für die Luftfahrt. Gerade einmal 14 Jahre alt war Alijan Noori, als er allein mit einem Freund aus dem Iran nach Europa flüchtete. Er wohnt nun in Lingen. Am Flugplatz in Klausheide ermöglicht der Segelflugverein „Luftsportring Grenzland e.V. Nordhorn“ dem heute 17-Jährigen den Traum vom Fliegen. Noch im kommenden Frühjahr will Alijan Noori, den alle nur Ali nennen, die Prüfung ablegen und die Segelfluglizenz erwerben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/in-klausheide-ali-verwirklicht-seinen-traum-vom-fliegen-264403.html