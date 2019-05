In der Grafschaft Bentheim arbeiten viele EU-Bürger

Nordhorn Die Zahl der in der Grafschaft Bentheim arbeitenden EU-Bürger hat sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als vervierfacht. Das geht aus den Zahlen der Beschäftigungsstatistik hervor, die die Agentur für Arbeit Nordhorn anlässlich des Europatages am 9. Mai veröffentlicht hat. Von rund 900 Beschäftigten mit EU-Staatsbürgerschaft im Jahr 2008 stieg die Zahl auf über 3800 im Jahr 2018.

„Der Arbeitsmarkt in der Grafschaft Bentheim hat sich durch die Arbeitnehmerfreizügigkeit für EU-Bürger sehr vielfältig entwickelt“, berichtet dazu Hans-Joachim Haming, Chef der Nordhorner Agentur für Arbeit. „Die Grafschaft Bentheim ist für Unionsbürger ein attraktiver Arbeitsort. Aufgrund des großen Fachkräftebedarfs werden wir auch künftig qualifizierte Beschäftigte aus der EU benötigen.“

Die Arbeitnehmerfreizügigkeit ist das Recht jedes EU-Bürgers, seinen Arbeitsplatz innerhalb der Staatengemeinschaft frei zu wählen. Insgesamt gab es zum Stichtag Ende Juni 2018 rund 2,96 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Niedersachsen.

Zu den drei am stärksten vertretenen EU-Nationen im Landkreis Grafschaft Bentheim gehören Polen, die Niederlande und Rumänien. Die Beschäftigten aus Polen stechen mit 1264 Personen hervor, gefolgt von den Niederländern (1204) und Rumänen (345).