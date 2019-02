Empfehlung - Immer, wenn ein Kunde kommt: Augenkontakt, lächeln!

Nordhorn Er hätte für sie seine Seele verkauft: Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann schufen 1942 in „Casablanca“ die berührendste Abschiedsszene der Filmgeschichte und pflanzten eines der am meisten gebrauchten Zitate in unsere Hirne: „Ich schau‘ dir in die Augen, Kleines“. Ebenfalls unvergessen, aber ganz anders, das hektische Fingergefuchtel des französischen Komikers Louis de Funès in den Siebzigern, um Blickkontakt mit seinem Gegenüber zu erzwingen bei der Suche nach dem Erzschurken Fantomas. Als Film-Gendarm hätte er alles für dieses Ziel gegeben – zur Not auch die sprichwörtliche Großmutter. Den Anderen bewusst ansehen: Wer am Donnerstagabend im Foyer der Nordhorner Sparkassenzentrale saß, hat gelernt, welche Bedeutung dieses Verhalten noch immer hat. Und dass es, wenn auch nicht um jeden Preis, die Basis für geschäftlichen Erfolg bleibt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/immer-wenn-ein-kunde-kommt-augenkontakt-laecheln-277135.html