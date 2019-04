Empfehlung - Im Straßenbau fehlen Fachkräfte

Nordhorn Zu Gast war der Grafschafter Minister Hilbers (CDU) bei der Beton- und Monierbau GmbH. Mit Bürgermeisterkandidat Andre Mülstegen und Landratskandidat Uwe Fietzek sprach er über die wirtschaftliche Lage Niedersachsens und der Grafschaft Bentheim. „Wir spüren keine wirtschaftliche Abkühlung“ so der Beton- und Monierbau-Geschäftsführer Friedrich Quellmelz. Im Gegenteil: „Es fällt uns schwer, weiter Kapazitäten aufzubauen, besonders im Bereich des Breitbandausbaus.“ Dabei stelle gerade hier das Land Niedersachsen eine Milliarde Euro zusätzlich bereit. Auch in Verkehrswege werde mehr investiert, so Finanzminister Reinhold Hilbers. Es fehle derzeit jedoch, so Friedrich Quellmelz, an geeigneten Fachkräften und motivierten Auszubildenden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/im-strassenbau-fehlen-fachkraefte-293577.html