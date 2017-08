Im Sommer wieder mehr Arbeitslose in der Grafschaft

Die Arbeitslosenzahlen an Ems und Vechte sind im Sommer gestiegen. Das sei typisch für diese Saison, erklärte die Agentur für Arbeit am Dienstag. Die Quote ist im Juli um 0,3 auf 3,4 Prozent gestiegen, liegt aber weiter unter dem Vorjahreswert.