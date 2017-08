Empfehlung - Im Seuchenfall muss schnell gehandelt werden

Nordhorn. In der Grafschaft Bentheim gibt es genehmigte Plätze für zehn Millionen Hühner, Puten oder Enten, für 120.000 Rinder sowie 500.000 Schweine. Im Emsland liegt die erlaubte Geflügelstückzahl bei 34,8 Millionen, zuzüglich 1,7 Millionen Schweine und 229.000 Rinder. Die Landwirtschaft ist in beiden Landkreisen ein wichtiges Standbein der Wirtschaft. Ein Seuchenzug würde verheerende Folgen haben. Aufgrund der schlimmen Erfahrungen in den Niederlanden im Jahr 2003 sei der Handlungsbedarf für die Region Grafschaft / Emsland deutlich geworden. Daraus entsprang die Idee zur Gründung der Gesellschaft für Seuchenvorsorge Emsland-Grafschaft Bentheim (GSV) mit dem Präsidenten des Emsländischen Landvolks (VEL), Hermann Wester, an der Spitze sowie den Geschäftsführern Elfriede Werdermann und Lambert Hurink.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/im-seuchenfall-muss-schnell-gehandelt-werden-205071.html