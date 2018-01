Empfehlung - Im Nordhorner GIP liefert die Bahn bis vor die Tür

Nordhorn. Es ist ein Freitagnachmittag im Winter, als der schwere Güterzug im Bahnhof von Bad Bentheim eintrifft. Die 30 Waggons, jeder von ihnen mit 68 Tonnen Kies beladen, haben schon eine lange Fahrt hinter sich: Das Schüttgut stammt von einem Kies-Tagebau in Ostdeutschland, die Deutsche Bahn hat den Zug quer durch die Bundesrepublik bis an die niederländische Grenze befördert. Ab dort übernimmt die Bentheimer Eisenbahn (BE) – das Verkehrsunternehmen mit dem Landkreis Grafschaft Bentheim als Hauptgesellschafter – den weiteren Transport.(...)