Empfehlung - Im Jahr 2017 rund 136 Steuer-Millionen für die Grafschaft

Nordhorn Bundesfinanzminister Olaf Scholz will klammen Kommunen helfen. Das Echo ist geteilt, erstens, weil der Bund nicht für klamme Kommunen zuständig ist, sondern das jeweilige Land. Zweitens stellt sich die Frage, wie die Städte und Gemeinden klamm werden konnten. Denn eigentlich sind sie, was ihre Einnahmen angeht, recht breit aufgestellt. Und drittens steigen die kommunalen Einnahmen in den letzten Jahren stetig.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/im-jahr-2017-rund-136-steuer-millionen-fuer-die-grafschaft-336960.html