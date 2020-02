Empfehlung - Illegale Müllentsorgung kann schnell teuer werden

Nordhorn Immer wieder muss sich der Landkreis Grafschaft Bentheim mit illegal entsorgtem Abfall beschäftigen. Ungefähr zwei mal im Monat fahren die Müllmänner des Abfallwirtschaftsberiebs (AWB) los, um zu beseitigen, was andere achtlos in den Wald oder an den Wegesrand geworfen haben.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/illegale-muellentsorgung-kann-schnell-teuer-werden-342532.html