IHK-Zeugnisse der Druck- und Medienberufe übergeben

Die 63 ehemaligen Auszubildenden in den Druck- und Medienberufen aus dem IHK-Bezirk Osnabrück – Emsland – Grafschaft Bentheim feierten jetzt ihre Lossprechung in den Räumen der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Osnabrück.