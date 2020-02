Empfehlung - IHK: Unternehmen auf Ausfall Abi-Jahrgang 2020 vorbereitet

Osnabrück Durch die Umstellung von G8 auf G9 an den allgemeinbildenden Gymnasien in Niedersachsen werden dem Ausbildungsmarkt im IHK-Bezirk im Sommer 2020 nur ein Bruchteil der sonst üblichen Anzahl an Schülern mit Abitur zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund hat die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim eine Umfrage unter Unternehmen durchgeführt, mit welcher Strategie sie auf diese Herausforderung auf dem ohnehin angespannten Ausbildungsmarkt reagieren. Denn bereits im vergangenen Ausbildungsjahr konnten zahlreiche Ausbildungsplätze nicht besetzt werden, weil es an geeigneten Bewerbern fehlte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ihk-unternehmen-auf-ausfall-abi-jahrgang-2020-vorbereitet-343514.html