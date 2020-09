IHK bietet digitales Azubi-Speeddating an

Osnabrück Die IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim bietet am 11. November von 13 bis 16 Uhr ein digitales Azubi-Speeddating an. Die persönlichen Einzelgespräche zwischen Unternehmen und Ausbildungsinteressierten finden als Videokonferenz am Handy, PC beziehungsweise Laptop statt. Unternehmen und Bewerber haben rund zehn Minuten Zeit für den ersten Eindruck. „Das reicht häufig aus, um festzustellen, ob Ausbildungsbetrieb und potenzielle Auszubildende zusammenpassen“, weiß Eckhard Lammers, Leiter des IHK-Geschäftsbereichs Aus- und Weiterbildung.

Die IHK lädt Unternehmen, die auf der Suche nach Auszubildenden für den Ausbildungsstart 2021 sind, sowie Ausbildungsinteressierte ein, an dem digitalen Azubi-Speeddating teilzunehmen. Interessierte Unternehmen können sich noch bis zum 2. Oktober verbindlich auf www.osnabrueck.ihk24.de/azubispeeddating anmelden. Ausbildungsinteressierte können ab dem 19. Oktober auf https://ihk-oselgb.azubi-match.com verbindlich Termine mit passenden Ausbildungsbetrieben buchen. Dabei suchen sich die potentiellen Azubis aus einer Übersicht einen für sie interessanten Ausbildungsberuf aus. Die ausbildenden Betriebe werden ihnen dann vorgeschlagen. Dabei können auch bevorzugte Orte ausgewählt werden. „Nach nur drei Klicks ist der Termin für einen Telefon- oder Videoanruf mit dem Unternehmen vereinbart und der Ausbildungsplatz 2021 ein ganzes Stück näher gerückt“, so Lammers. Der Ansprechpartner aus dem Wunschausbildungsbetrieb nimmt anschließend Kontakt zu dem Ausbildungsinteressierten auf. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Information und Anmeldung: IHK, Lisa-Marie Klein, Telefon 0541 353-433 oder E-Mail klein@osnabrueck.ihk.de.