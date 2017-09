IHK: „Berufliche Bildung muss attraktiver werden“

gn Osnabrück. „Fehlende Fachkräfte sind in unserer Region schon heute Investitionsbremse Nummer eins. Deshalb müssen Politik und Wirtschaft gemeinsam daran arbeiten, die berufliche Bildung attraktiver zu machen.“ Dies erklärte Martin Schlichter, Präsident der IHK Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim kürzlich auf der 33. IHK-Regionalkonferenz zum Thema „Berufliche Bildung stärken, Fachkräfte sichern“. Grund für die rückläufigen Bewerberzahlen sei nicht nur der demografische Wandel, sondern auch der Trend zur Akademisierung.

Bessere Berufsorientierung

Die Berufsorientierung an allgemeinbildenden Schulen, vor allem an Gymnasien, müsse deshalb verstärkt werden, forderte der IHK-Präsident. Die Berufsorientierung müsse zudem als verpflichtendes Element in der Lehrerausbildung verankert werden. Wichtig ist aus Sicht der IHK auch, die Unterrichtsversorgung an den Berufsbildenden Schulen zu verbessern.

Duale Ausbildung für Nachwuchssicherung

„Gerade für kleinere und mittlere Unternehmen in ländlichen Regionen ist die duale Ausbildung das wichtigste Mittel zur Nachwuchssicherung. Sowohl die personelle als auch die sächliche Ausstattung der Berufsschulen sollte den Ansprüchen einer modernen und qualitativ hochwertigen dualen Berufsausbildung genügen“, so Schlichter.

Eine Aufwertung der beruflichen Bildung zur Sicherung des regionalen Fachkräftebedarfs fordert die Wirtschaft. Es sei zu wenig bekannt, dass man mit beruflicher Bildung schon heute jede berufliche Position erreichen könne. Foto: Franziska Gabbert

Einblicke in die Praxis gaben Jörg Claus, Senior HR Manager bei der Emco Group in Lingen, und René Hüggelmeyer, Personalleiter bei den Amazonen-Werken in Hasbergen. Beide Unternehmen, die das Audit für das IHK-Siegel TOP-Ausbildungsbetrieb erfolgreich absolviert haben, nutzen zahlreiche Instrumente von Schulpraktika bis hin zu dualen Studiengängen, um Bewerber zu gewinnen.

Diskussion mit Politikern

In der anschließenden Podiumsdiskussion nahmen Vertreter aus der Politik zum Handlungsbedarf Stellung und diskutierten gemeinsam mit Ralf Korswird, Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Direktorenvereins Berufsbildender Schulen, dem Unternehmensvertreter Prof. Dr. Felix Osterheider, Arbeitsdirektor der Georgsmarienhütte GmbH, über die Stärkung der beruflichen Bildung zur Fachkräftesicherung.

Aufstiegschancen mit der beruflichen Ausbildung

„Mit beruflicher Bildung kann man schon heute jede Position erreichen, nur wissen dies zu wenige. Karrierewege im Betrieb, von der Ausbildung bis zum Meister, müssen deshalb schon in der Berufsorientierung deutlich kommuniziert werden. Gerade beruflich Qualifizierten bieten sich attraktive Aufstiegschancen“, betonte der CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. Mathias Middelberg.

Mehr Investitionen in die Modernisierung von Berufsschulen und in die Ausbildung von Berufsschullehrern forderte der SPD-Bundestagsabgeordnete Rainer Spiering. Ein qualitativ hochwertiger Lernort Berufsschule mit genügend guten Lehrkräften sei der entscheidende Faktor für den Erfolg und die Zukunft der beruflichen Bildung.

Gleichwertigkeit der Bildung

Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung müsse weiter erhöht werden, so die Grüne Landtagsabgeordnete Filiz Polat. Eine frühzeitige und flächendeckende Berufsberatung helfe, dass Jugendliche die passende Berufs- oder Studienwahl treffen würden. Kein Jugendlicher dürfe verloren gehen.

Die Bedeutung einer nachhaltigen Berufsorientierung betonte auch die FDP-Parlamentarierin Gabriela König. Mit einer engeren Kooperation der allgemeinbildenden Schulen mit den Berufsschulen könnten die Chancen der beruflichen Bildung besser verdeutlicht werden. Eine frühzeitige Kompetenzfeststellung müsse dafür sorgen, dass jeder den richtigen Beruf finde.

Gast der Regionalkonferenz war auch Prof. Dr. Uwe Kanning, Wirtschaftspsychologe an der Hochschule Osnabrück. „Unternehmen müssen sich verstärkt Gedanken darüber machen, wie sie neue Fachkräfte gewinnen und Mitarbeiter dauerhaft binden können. Hilfreich ist eine besonnene Strategie der Organisationsentwicklung, um im Rahmen der eigenen Möglichkeiten als guter Arbeitgeber wahrgenommen zu werden“, so Prof. Kanning.