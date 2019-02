IG Metall-Warnstreik: 190 Beschäftige legen Arbeit nieder

Am Donnerstag haben 80 Beschäftigte der Firma Werkstätten in Nordhorn an den Warnstreikaktionen der IG Metall für mehr Lohn und Altersteilzeit teilgenommen. 110 Beschäftigte der Firma Emsland-Service in Emlichheim legten für eine Stunde die Arbeit nieder.