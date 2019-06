Empfehlung - Ideen für Reparaturtreff: Instand setzen statt verschrotten

Nordhorn Gerade eben funktionierte das gute Teil noch, hat brav seinen Dienst getan, sogar schon über einige Jahre. Und dann ist auf einmal Schluss. Keinen Muckser gibt das Elektroteil mehr von sich. Also ab in die Werkstatt. Doch da zucken die meisten mit den Achseln. Reparieren? Lohnt sich nicht! Die Lohnkosten wären viel zu hoch. Neu kaufen ist billiger und einfacher. Und Selbermachen scheitert an den nötigen Fachkenntnissen. Und so landet manches Hausgerät kurzerhand auf den Müll.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/ideen-fuer-reparaturtreff-instand-setzen-statt-verschrotten-303082.html