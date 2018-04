Empfehlung - „Holland ist auch für deutsche Firmen interessant“

gn Nordhorn. Die Wirtschaft in den Niederlanden erfreut sich bester Gesundheit: Konsumentenvertrauen und Investitionsabsichten erzielen aktuell Höchststände. Das Wirtschaftswachstum lag 2017 bei drei Prozent und seit zwei Jahren herrscht im Haushalt des westlichen Nachbarlands die „schwarze Null“: Dass der niederländische Markt somit auch für deutsche Unternehmen – insbesondere in Grenznähe – ein großes Potenzial bereithält, erläuterte jüngst Günter Gülker, Geschäftsführer der Deutsch-Niederländischen Handelskammer mit Sitz in Den Haag. Auf Einladung der Wirtschaftsvereinigung der Grafschaft Bentheim war er nach Nordhorn gekommen, um mit Vertretern hiesiger Betriebe in den Dialog zu treten.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/holland-ist-auch-fuer-deutsche-firmen-interessant-233715.html