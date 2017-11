Empfehlung - Hoher Besucherandrang bei den „Lebens(t)räumen“

Nordhorn. Die Wände der Messestände sind voll mit Immobilienangeboten aus der Grafschaft. Aus den Ecken hört man Wörter wie Isolierung oder „Smart-Home“. Mitten im Raum steht eine Frau mit einer „Virtual Reality“-Brille auf der Nase, wie man sie aus der Werbung kennt. Sie dreht sich immer wieder im Kreis und ist begeistert von den Fliesen im Badezimmer, wie sie einer Mitarbeiterin mitteilt. Zum 18. Mal konnten sich Besucher am Wochenende im „Kulturzentrum Alte Weberei“ auf der Messe „Lebens(t)räume“ zu den Themen Wohnen und Bauen informieren. Beim ersten Betreten der „Alten Weberei“ kann man sich als Besucher allerdings ein wenig überfordert fühlen. Die Messestände wirken eher steril als kreativ gestaltet, nur die bunten Süßigkeiten in den Schalen sorgen für ein wenig Farbe. Aber der triste Schein trügt: Hinter den Messewänden sprudelt die Kreativität der Aussteller. Denn in den meisten Gesprächen geht es um einen Lebenstraum vieler Deutscher: Ein eigenes Haus. Nicht nur ältere Grafschafter machen sich Gedanken um die eigenen vier Wände, auch bei der jüngeren Generation sind Bausparen, Finanzierungspläne und Fertighäuser längst keine Fremdwörter mehr.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hoher-besucherandrang-bei-den-lebenstraeumen-213543.html