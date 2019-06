Empfehlung - Hohe Temperaturen und Trockenheit erhöhen Waldbrandgefahr

Nordhorn/Gildehaus Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt auch für die kommenden Tage sommerlich-heiteres Wetter an. Am Dienstag klettern die Temperaturen von 28 Grad im Oberharz bis 37 Grad in Südniedersachsen. Für die gesamte Grafschaft Bentheim gilt eine amtliche Warnung vor Hitze: Von Emlichheim bis nach Bad Bentheim erwartet der DWD am Montag und Dienstag „starke Wärmebelastung“ (Stand: Montagnachmittag).(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hohe-temperaturen-und-trockenheit-sorgen-fuer-waldbrandgefahr-303957.html