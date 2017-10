Empfehlung - Hochrisikospiel Karlsruhe gegen Meppen geht friedlich aus

Nordhorn/Meppen. Mehr oder minder große Polizeiaufmärsche gehören bei Bundesligaspielen, aber auch in der Landes- oder Regionalliga zum Alltag. Wie stark die Polizeipräsenz ist, hängt vom Ruf der Fangruppen der jeweiligen Mannschaften ab. Sind beispielsweise Braunschweig oder Rostock beteiligt, gilt Alarmstufe Rot. So verwandelten randalierende Rostockfans die Gästetribüne bei Hertha BSC am 15. August in ein flammendes Inferno, und vor zwei Jahren hatten Braunschweigfans auf der Fahrt zu Arminia Bielefeld Bahnwaggons verwüstet. Auch das Drittligaspiel SV Meppen gegen SC Karlsruhe am vergangenen Sonntag gilt als Hochrisikospiel. Die GN begleiten die Polizei bei ihrem Einsatz.