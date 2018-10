„Hingucker“ soll Vechtepromenade am Schweinemarkt toppen

Der Schweinemarkt in der Nordhorner Innenstadt wird sein Gesicht bis Ende 2020 deutlich verändern: Die Firma Zierleyn will dort einen fünfgeschossigen Neubau errichten. Der „Hingucker“ setzt ein urbanes Ausrufezeichen am Anfang der Vechtepromenade.