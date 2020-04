/ Lesedauer: ca. 2min Hinein in den Frühling mit GN-Fahrradmagazin „rad & tour“

Zugegeben: Echtes Fietsen-Feeling wollte in diesem Frühling noch nicht aufkommen. Damit die Fahrradsaison 2020 doch noch so richtig ins Rollen kommt, erscheint an diesem Montag der neue Ratgeber „rad & tour“.