Hilbers: „Wir treiben Ausbau von Krippenplätzen voran“

Der Grafschafter CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers berichtet, dass auch in der Grafschaft Kommunen beim Ausbau von Kinderkrippenplätzen unterstützt werden. Die Kita am Vennweg in Nordhorn wird mit 360.000 Euro gefördert.