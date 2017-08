Hilbers weist Blockade-Vorwurf zurück

gn Nordhorn. Der Grafschafter CDU-Landtagsabgeordnete Reinhold Hilbers weist die Vorwürfe des SPD-Abgeordneten Gerd Will zurück, CDU und FDP blockierten im Landtag wichtige Gesetze und Vorhaben, die auch die Grafschaft Bentheim betreffen (die GN berichteten). „Alles, was sinnvoll und beratungsreif ist, geht noch vor Ende der Legislaturperiode durch den Landtag“, so Hilbers. Derzeit lägen noch 47 Gesetzesvorhaben und doppelt so viele Entschließungsanträge auf dem Tisch. Dazu gehöre auch der, den Gerd Will angesprochen habe.

Hilbers spricht in einer Pressemitteilung von „größtenteils unerledigten und nicht zu Ende gebrachten Sachverhalten von Rot-Grün“, die dort teilweise seit mehr als einem Jahr schlummerten. „Es lässt sich in der verbleibenden kurzen Zeit wohl kaum noch alles erledigen. Der Landtag tagt nur noch einmal im September. Wir können nichts dafür, dass die Dinge so lange liegen geblieben sind und jetzt nicht mehr sachgemäß beraten werden können“, meinte Hilbers.

Gesetzesvorhaben unterlägen klaren Verfahrensregeln mit Anhörungen und Vorlagen des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes. Ohne diese könne eine detaillierte, sachgerechte Beratung nicht erfolgen. „Schnellschüsse wird es mit uns nicht geben“, so Hilbers.

Der Abgeordnete aus Lohne hält es „nicht für anständig“, daraus abzuleiten, dass der Grafschaft Schaden entstehe. So kann die Landesregierung nach seinen Angaben die Verhandlung im Verkehrsbereich auch ohne Entschließung mit den Niederlanden aufnehmen. Andererseits sei eine neue Landesregierung – ganz gleich wer diese stelle – nicht mehr an die Beschlüsse des alten Landtages gebunden.

CDU und FDP hätten den grenzüberschreitenden Verkehr nicht gekippt. „Es kann nur nicht mehr beraten werden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Der Landtag wird sich am 21. August auflösen. Jetzt noch schnell alles durchpeitschen ist mit uns nicht zu machen“, erklärt der CDU-Politiker.

Zudem bestehe keine Gefahr für die Busunternehmen. Der Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs werde nicht im Rahmen der Novelle aus dem Tariftreue- und Vergabegesetz herausgenommen. Hier lägen seinem Kollegen offenbar falsche Informationen vor.