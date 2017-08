Empfehlung - Hilbers: Ministerpräsident Weil muss zurücktreten

Nordhorn/Hannover. Die rot-grüne Koalition im niedersächsischen Landtag hat ihre Ein-Stimmen-Mehrheit am Freitag überraschend verloren, nachdem die Grünen-Abgeordnete Elke Twesten angekündigt hatte, das Lager wechseln und zur CDU übertreten zu wollen. Diese Nachricht sorgte beim Grafschafter CDU-Landtagsabgeordneten Reinhold Hilbers naturgemäß für beste Stimmung. Er erfuhr am Morgen in Hannover von der unerwarteten Entwicklung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hilbers-ministerpraesident-weil-muss-zuruecktreten-202542.html