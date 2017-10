Hilbers lässt Federn – Will zittert um Wiedereinzug

Nordhorn. Es ist entschieden: Reinhold Hilbers und Christian Fühner (beide CDU) vertreten als direkt gewählte Abgeordnete die Interessen der Grafschafter im neuen Niedersächsischen Landtag. Hilbers gewann im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ deutlich vor seinem Herausforderer Gerd Will von der SPD. Das Ergebnis der Erststimmen im 116 Wahlbezirke umfassenden Wahlkreis: Reinhold Hilbers (CDU) erhält 51,10 Prozent, Gerd Will (SPD) kommt auf sein persönliches Bestergebnis von 38,05 Prozent, Thomas Brüninghoff (FDP) erreicht 6,70 Prozent, Peter Schulz-Oberschelp (Die Linke) erhält 4,15 Prozent.

Damit hat Reinhold Hilbers 1,65 Prozentpunkte im Vergleich zur vergangenen Landtagswahl verloren und sein bisher schlechtestes Ergebnis eingefahren. Gewinner ist dagegen SPD-Mann Gerd Will, er hat 5,73 Prozentpunkte mehr als bei der Wahl 2013 geholt. Dennoch muss Will um einen erneuten Einzug in den Landtag zittern, er ist auf Platz 19 der SPD-Landesliste.

Bildergalerie Niedersächsische Landtagswahl in der Grafschaft / Die Verteilung der Erststimmen im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“. © Landkreis Die Verteilung der Zweitstimmen im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“. © Landkreis Die Verteilung der Erststimmen im „Wahlkreis Lingen“. © Landkreis Die Verteilung der Zweitstimmen im „Wahlkreis Lingen“. © Landkreis Auch Landrat Friedrich Kethorn (CDU) verfolgt die Ergebnisse im Kreishaus in Nordhorn. © Henrik Hille Jubel bei der SPD in Nordhorn. © Stephan Konjer Die Sozialdemokraten Gerd Will, Carsten Müller und Fredo Weiden verfolgen die Wahlprognose in Neuenhaus. © Stephan Konjer Enttäuschung bei der CDU im Hotel am Stadtring über die Prognose. © Iris Kersten Reinhold Hilbers diskutiert das Wahlergebnis mit Bundestagsmitglied Albert Stegemann. © Kersten, Iris Uwe Fietzek verkündet das Wahlergebnis im Kreishaus in Nordhorn. © Henrik Hille Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen werden im Kreishaus ausgezählt. © Wohlrab, Udo Peter Schulz-Oberschelp trat für Die Linke als Direktkandidat zur Landtagswahl an. © Wohlrab, Udo Reinhold Hilbers (CDU) gibt den GN ein Interview zur Landtagswahl. © Wohlrab, Udo Christian Fühner (MItte) hat für die CDU den Wahlkreis "Lingen" gewonnen. © Fühner, Laura Gerd Will (SPD) im Gespräch mit den GN. © Wohlrab, Udo

Im Wahlkreis „Lingen“ sind alle 106 Wahlbezirke ausgezählt. Hier gewinnt Christian Fühner (CDU) mit 58,02 Prozent der Stimmen erstmals ein Direktmandat. Danach kommen Christian Otten (SPD) mit 24,96 Prozent, Michael Fuest (Grüne) mit 6,25 Prozent, Dirk Meyer (FDP) mit 5,12 Prozent, Wendelin Wintering (AfD) mit 3,35 Prozent und Heinz Georg von Wensiersky (Die Linke) mit 2,30 Prozent.

Alle Grafschafter Wahllokale sind ausgezählt Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. 64 Prozent aller wahlberechtigten Grafschafter haben ihre Stimme abgegeben, berichtet Kreiswahlleiter Uwe Fietzek.

Auch bei den Zeitstimmen liegt die CDU in beiden Wahlkreisen klar vor der SPD und den anderen Parteien. Die AfD liegt bei etwas über 3 Prozent. Gegen 21 Uhr lagen alle Wahlkreise in der Grafschaft vor. Von einem enormen Zuwachs bei den Briefwählern berichtet Kreiswahlleiter Uwe Fietzek. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ bei 65,21 Prozent und damit höher als 2013 (60,93 Prozent); auch im Wahlkreis „Lingen“ stieg sie von 59,38 Prozent auf 64,26 Prozent.

Reaktionen aufs Ergebnis

Große Zufriedenheit über die erste Wahlprognose äußerte Gerd Will, Direktkandidat der SPD. Zusammen mit vier Genossen verfolgte er den Wahlausgang zunächst in der Burgschänke Neuenhaus, weil die SPD dort einen besonders engagierten Wahlkampf gemacht habe, bevor er nach Nordhorn fuhr. Dort erwarteten ihn rund 80 Anhänger, die ihm einen begeisterten Empfang bereiteten. Will dankte für die Unterstützung und erklärte, dass froh über eine Fortsetzung der rot-grünen Koalition wäre. Im GN-Gespräch zeigte sich Will zuversichtlich, dass auch Gespräche mit der FDP über eine Ampel-Koalition erfolgreich sein könnten. Eine Große Koalition mit der CDU schließt Will aus, denn dafür sei zu viel Porzellan zerschlagen worden.

In einem Wechselbad der Gefühle schwamm am Sonntagabend die Grafschafter CDU während der Wahlparty im Hotel am Stadtring. Bei Grafschafter Hochzeitssuppe wurden im Verlauf des Abends mehrere Möglichkeiten diskutiert. „Es reicht nicht für rot-rot-grün“, war für viele die zunächst wichtigste Botschaft in den Gesprächen der Schwarzen. Direktkandidat Reinhold Hilbers sog jede Prognose und Hochrechnung mit dem Kopf vor dem Bildschirm direkt auf. „Es geht nicht ohne die CDU“, war lange Zeit die Botschaft für die Überlegungen nach einer Jamaika-Koalition oder einem Bündnis als Juniorpartner mit der SPD. Bis später die Möglichkeit einer rot-grünen Mehrheit immer wahrscheinlicher wurde. Ein endgültiges Ergebnis wartete Reinhold Hilbers aber nicht in der Grafschaft ab. Nach einem Besuch der CDU-Wahlparty im Stadtring-Hotel und der Teilnahme an der „Elefantenrunde“ im Kreishaus stieg er ins Auto und raste gen Hannover. In so einer langen Zeit offenen Lage will er bei Gesprächen im Leineschloss unbedingt dabei sein.

Zwei Wahlkreise mit vier und sechs Direktkandidaten

Die Grafschafter Bevölkerung ist in zwei Wahlkreise gespalten. Im Wahlkreis 79 „Grafschaft Bentheim“ sind die Städte und (Samt-)Gemeinden Nordhorn, Bad Bentheim, Wietmarschen, Neuenhaus, Uelsen und Emlichheim zusammengefasst. Die Samtgemeinde Schüttorf zählt zum Wahlkreis 80 „Lingen“ mit den Städten und Gemeinden Lingen, Emsbüren, Salzbergen, Freren und Spelle.

Vier Direktkandidaten buhlten im Wahlkreis „Grafschaft Bentheim“ um ein Landtagsmandat. Die CDU hatte erneut Reinhold Hilbers aus Lohne aufgestellt. Hilbers sitzt seit 2003 im Landtag, war dort zuletzt stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender und im Kompetenzteam von CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann für Soziales verantwortlich. Die SPD schickte Gerd Will aus Nordhorn ins Rennen, der ebenfalls seit Jahren im Landtag sitzt. Für die FDP kandidierte der Nordhorner Thomas Brüninghoff und für „Die Linke“ Peter Schulz-Oberschelp aus Bad Bentheim. Bei „Bündnis 90/Die Grünen“ gibt es ebenso wie bei der AfD keinen Direktkandidaten.

Im Wahlkreis „Lingen“ standen dagegen die sechs folgenden Direktkandidaten auf dem Wahlzettel: Christian Fühner aus Lingen trat erstmals für die CDU an, Christian Otten aus Salzbergen für die SPD, Michael Fuest aus Lingen für die Grünen, Heinz Georg von Wensiersky aus Bad Bentheim für „Die Linke“ und Wendelin Wintering aus Freren für die AfD.

In beiden Wahlkreisen hat die CDU bei den vergangenen Wahlen das Direktmandat mit absoluter Mehrheit gewonnen.

Kreiswahlleiter Fietzek: Viele Briefwähler Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Kreiswahlleiter Uwe Fietzek ist für den Ablauf der Landtagswahl in der Grafschaft verantwortlich. Laut seiner Aussage hat sich die Zahl der Briefwähler verdoppelt.

SPD-Kandidat Will zum Wahlausgang Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. SPD Kandidat Gerd Will sieht seine Partei auch in der Grafschaft im Aufwind

Landtagwahl 2017: CDU mit Fühner klarer Sieger Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Lingen: Noch ist das Ergebnis der Landtagswahl 2017 in Niedersachsen nicht amtlich. Trotzdem zeichnete sich im Wahlkreis 80 Lingen die CDU als klarer Sieger ab. Landtagskandidat Christian Fühner zieht mit aktuell 58,62 % der Erststimmen in den Niedersächsischen Landtag ein.