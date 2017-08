Empfehlung - Hilbers fordert: „Kurskorrektur in der Schulpolitik sofort“

gn Hannover. Die CDU-Landtagsfraktion fordert von der rot-grünen Landesregierung ein Umsteuern in der Schulpolitik. Einen entsprechenden Antrag wird die Fraktion in der kommenden Woche in das reguläre August-Plenum einbringen. Dazu erklärt der stellvertretende Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion, Reinhold Hilbers aus Lohne: „Angesichts des akuten Lehrermangels besteht Handlungsbedarf. Die schwierige Situation auch an den Schulen bei uns in der Grafschaft Bentheim mit andauernden schwerwiegenden Problemen bei der Unterrichtsversorgung und Abordnungen von den Gymnasien zu den Grundschulen hat Kultusministerin Heiligenstadt durch falsche Weichenstellungen selbst verursacht.“ (Die GN berichteten am Sonnabend ausführlich). Hilbers weiter: „Wir wollen die Landesregierung zwingen, mit einigen Sofortmaßnahmen gegenzusteuern, um die Folgen ihrer verfehlten Schulpolitik abzumildern.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hilbers-fordert-kurskorrektur-in-der-schulpolitik-sofort-203626.html