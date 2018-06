Hilbers: CDU-Landratskandidat nach der Sommerpause

Die Grafschafter CDU will sich nach der Sommerpause darauf festlegen, wen sie 2019 in das Rennen um den Chefsessel in der Kreisverwaltung schickt. „Wir überlegen derzeit noch und gehen das ganz in Ruhe an“, sagt der Kreisvorsitzende Reinhold Hilbers.