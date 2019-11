Empfehlung - Heute 74 Hausärzte – 2023 nur 40?

Nordhorn In der Fläche fehlen Fachkräfte, vor allem abseits zugkräftiger Metropolen ist das Ringen um fähige Leute voll entbrannt. Auf dem Spiel stehen Konkurrenzfähigkeit, Jobs und die Zukunft von Wirtschaftsstandorten. Das allein wiegt schwer. Noch gravierender allerdings wirken sich düstere Zukunftsaussichten aus, wenn es um die Gesundheit geht. Ein Blick auf die Statistik macht deutlich: Die Grafschaft Bentheim steht vor einer gewaltigen Lücke in der Hausarztversorgung. Praktizieren derzeit noch 74 dieser medizinischen Allrounder im Landkreis, werden es 2023 nur noch knapp 40 sein – jedenfalls dann, wenn die jetzt noch aktiven Hausärzte mit 65 Jahren in den Ruhestand gehen und eine Nachfolge nicht gefunden werden kann.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/heute-74-hausaerzte-2023-nur-40-329389.html