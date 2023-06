Henning Maathuis räumt den Hauptpreis beim GN-Tippspiel ab

Am Ende dieser Bundesliga-Saison war nicht nur der Kampf um die Meisterschale denkbar knapp. Auch das GN-Tippspiel, bei dem in diesem Durchlauf etwa 2000 Teilnehmer ihren Fußballverstand herausgefordert haben, endete mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen. Mit nur einem Punkt Vorsprung auf den zweiten Platz holte sich Henning Maathuis aus Emlichheim den Sieg.

Ihr Browser unterstützt kein Html5-Video. Mit einem Punkt Vorsprung hat der Emlichheimer Henning Maathuis das Tippspiel der GN gewonnen. Der Familienvater durfte sich am Freitag über seinen Gewinn auf vier Rädern freuen.

Der Top-Tipper darf nun ein Jahr lang einen nagelneuen VW Taigo fahren, zur Verfügung gestellt von der Grafschafter Autozentrale Krüp. Zudem ist dem Gewinner ein ganz besonderer Coup gelungen: Henning Maathuis hatte nämlich auch die Hinrunde gewonnen. Damit steht erstmals in der Geschichte des GN-Tippspiels derselbe Tipper in der Zwischenwertung und am Saisonende ganz oben auf dem Treppchen.

Gewinner ist selbst Fußballer

Das Ende dieser Fußballbundesligasaison hat für den Schornsteinfeger trotz seines Gewinns einen bitteren Beigeschmack. Denn als Borussia-Dortmund-Fan hätte er die Meisterschale seinem Lieblingsverein gewünscht. Dass er beim GN-Tippspiel den Hauptgewinn abgeräumt hat, kam da als Trost für die entgangene Meisterschaft sehr gelegen.

Dabei habe er „überhaupt nicht damit gerechnet, nach der Hinrunde auch noch die komplette Saison zu gewinnen“, sagt Henning Maathuis im Gespräch mit den GN. Mit insgesamt 437 Punkten hatte er am Schluss die Nase vorn. Für seinen Erfolg macht der 38-Jährige vor allem einen Faktor aus: „Da war einfach viel Glück dabei“, freut sich der Sieger. Dass er allerdings auch über Fußballverstand verfügt, zeigt seine eigene Sportgeschichte: Seit 30 Jahren spielt der Emlichheimer selbst aktiv Fußball, aktuell in der „Alte Herren“-Mannschaft in Esche.

Erste Fahrt zu Oma und Opa

Zur Gewinnübergabe in der Grafschafter Autozentrale Krüp in Nordhorn hat Henning Maathuis auch seine Frau Wiebke und die beiden Kinder mitgebracht. Während die dreieinhalbjährige Theda interessiert verfolgt, wie Verkaufsleiter Werner Landwehr den weißen VW Taigo aus der Halle fährt, verschläft die sechs Monate alte Janne das Geschehen im Kinderwagen. Ehefrau Wiebke verrät, dass sie eigentlich keine großen Erwartungen an die Teilnahme ihres Mannes am Tippspiel hatte. Das Ziel sei eigentlich gewesen, mal einen Tagessieg zu erringen. „Dafür hätte es einen Fußball gegeben, und darüber hätten wir uns schon sehr gefreut.“

Während Geschäftsführerin Kristin Krüp und Werner Landwehr das Paar noch in die Besonderheiten des sportlichen Fahrzeugs einweisen, weiß Tochter Theda schon genau, wohin die erste Fahrt die Familie führen soll: nach Uelsen zu Oma und Opa.