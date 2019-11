Empfehlung - Heimatverein stellt sich neu auf – Uwe Fietzek Vorsitzender

Emlichheim Nach acht Jahren als Vorsitzender des Heimatvereins der Grafschaft Bentheim hat Josef Brüggemann einen Generationswechsel eingeleitet und dieses Amt an seinen „Traumkandidaten“ übergeben. Uwe Fietzek habe bereits lange vor seiner Nominierung und Wahl zum Landrat seine Bereitschaft signalisiert, an die Spitze des kreisweiten Heimatvereins zu treten, berichtete Brüggemann den Mitgliedern am Sonnabend während der Jahreshauptversammlung im Emlichheimer Haus Ringerbrüggen. Diese wählten den einzigen Bewerber einstimmig. Josef Brüggemann setzt seine Arbeit im Vorstand als Beisitzer fort.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/heimatverein-stellt-sich-neu-auf-fietzek-vorsitzender-329981.html