Heimatverein bietet Ausflug zur Festung Bourtange an

Nordhorn. Die zwischen 1964 und 1973 vollkommen wiederhergestellte historische Anlage zeigt das authentische Bild einer von Erdwällen und Wassergräben umgebenen Festungsstadt aus der Zeit des 17. und 18. Jahrhunderts und bietet für alle Altersklassen einen kurzweiligen und hochinformativen Einblick in die Geschichte unserer Grenzregion.

Die Fahrt findet am Sonnabend, 30. September, statt. Abfahrt ist um 11 Uhr am Bahnhof in Nordhorn, Ankunft gegen 16.30 Uhr ebenfalls dort. Die Kosten für die Busfahrt einschließlich des Eintritts, einer Filmpräsentation und einer Führung in der Festung betragen 25 Euro je Teilnehmer, Restaurationsmöglichkeiten befinden sich vor Ort.

Mitglieder und sonstige Interessierte werden gebeten, sich bis zum 20. September in der Geschäftsstelle des Heimatvereins, Telefon 05921 8537770, oder per Mail an info@heimatverein-grafschaft.de zu melden.