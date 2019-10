Empfehlung - 200 Landwirte diskutieren mit Abgeordneten über Agrarpolitik

Nordhorn „Wir Landwirte haben die Nase voll! Das Fass ist endgültig übergelaufen.“ Knapp 200 Landwirte aus der Region haben am Sonnabendvormittag bei dieser Aussage des Vorsitzenden des Emsländischen Landvolks, Hermann Heilker, lautstark applaudiert. Heilker war einer der Redner der Veranstaltung „Agrarpolitischer Dialog“ in der Lagerhalle der Emsländischen Geflügelseuchenvorsorge(GSV) in Nordhorn-Klausheide. Rede und Antwort standen Reinhold Hilbers aus Lohne als direkt gewählter CDU-Landtagsabgeordneter im Wahlkreis Grafschaft Bentheim und amtierender Finanzminister in Niedersachsen, sowie der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Mittelems, der agrarpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Albert Stegemann aus Ringe. Stegemann ist selbst Landwirt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/heilker-das-fass-ist-uebergelaufen-323589.html