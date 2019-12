Heiligabend bei „Bauer Hinnerk“ im Tierpark Nordhorn

Nordhorn Der langjährige Darsteller der Figur „Bauer Harm“ im Tierpark Nordhorn ist an Heiligabend vor einem Jahr in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Bereits im Frühjahr dieses Jahres wurde Jan Heispink als neuer „Bauer Hinnerk“ auf dem Vechtehof eingeführt. Zur großen Freude vieler kleiner und großer Zoobesucher wird der neue Schaubauer die Veranstaltung „Heilig Abend bei Bauer Hinnerk“ am 24. Dezember zum ersten Mal in der guten Stube des Vechtehofes am knisternden Herdfeuer durchführen. Dann liest er ab 10 Uhr den kleinen Besuchern Weihnachtsgeschichten vor und verkürzt ihnen so die Zeit bis zur Bescherung am Heiligen Abend. Natürlich freut sich auch „Bauer Hinnerk“, wenn er selbst gemalte oder gebastelte Bilder von den Kindern erhält.