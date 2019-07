Empfehlung - Hat Ursula von der Leyen die Grafschaft weiter im Blick?

Nordhorn Bei der Grafschafter CDU ist Ursula von der Leyen seit Jahren ein gern gesehener Gast. Die Kontakte zu den Parteifreunden an der Vechte gelten als gut, für die Probleme der Grenzregion im Herzen Europas habe sie stets ein offenes Ohr, heißt es, daran werde sich auch künftig nichts ändern. „Als neue EU-Kommissionspräsidentin erwarten wir starke Impulse für Europa“, sagte gestern Reinhold Hilbers, Grafschafter CDU-Chef und stellvertretender Landesvorsitzender, in einer ersten Reaktion nach der Wahl von der Leyens gegenüber den GN. Stolz sei er, dass mit der 60-Jährigen aus Burgdorf-Beinhorn bei Hannover ab 1. November eine Politikerin aus Niedersachsen an der Spitze der EU steht. Von der SPD hörte man gestern indes höfliche Gratulationen und Ablehnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hat-ursula-von-der-leyen-die-grafschaft-weiter-im-blick-308327.html