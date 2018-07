Hat der Nichtraucherschutz in Kneipen Wirkung gezeigt?

Seit zehn Jahren gilt in allen Bundesländern der Nichtraucherschutz in Gaststätten. Anfangs heiß umstritten, ist er heute kaum noch ein Thema. Hat das Gesetz auch dazu geführt, dass heute generell weniger Deutsche rauchen? Was denken die Grafschafter?