Empfehlung - Hannover ruft: Gerd Will nimmt an Beratungen teil

Nordhorn. Sie haben sich einen harten Wahlkampf geliefert, bald sollen sie gemeinsam regieren. An der Basis von SPD und CDU betrachten viele Parteimitglieder das sich anbahnende Bündnis in Niedersachsen mit sehr gemischten Gefühlen. Gerd Will, der lange Jahre die Grafschaft als Sozialdemokrat im Landtag vertrat, geht das nicht anders. Er hätte sich eine Fortführung der rot-grünen Zusammenarbeit gewünscht: „Leider fehlen dafür zwei Stimmen, und die FDP wollte über eine Ampelkoalition nicht einmal verhandeln“, sagte er Donnerstag den GN. Weil die Bürger aber eine „stabile und verlässliche Regierung“ erwarteten, bleibe nurmehr die Zusammenarbeit seiner Partei mit der CDU.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/hannover-ruft-gerd-will-nimmt-an-beratungen-teil-213253.html