Empfehlung - Halten Sie die Zeitumstellung für sinnvoll?

18 Prozent – das ist der Anteil der Deutschen, die die Zeitumstellung laut einer Forsa-Studie noch befürworten. Am Sonntag ist es dennoch so weit, die Uhren werden von zwei auf drei Uhr vorgestellt. In absehbarer Zukunft könnte die Zeitumstellung Geschichte sein. Am Dienstag, 25. März, stimmen sich die Abgeordneten des EU-Parlaments auf eine gemeinsame Linie für die anstehenden Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten ab.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/grafschaft/halten-sie-die-zeitumstellung-fuer-sinnvoll-288595.html